Ungarn mister EØS-milliarder fra Norge

Mangelen på enighet gjør at ingen programmer i Ungarn blir finansiert av EØS-midler i perioden som startet i 2014 og avsluttes i år, opplyser Utenriksdepartementet.

– Etter vår mening kunne EØS-midlene spilt en viktig rolle, særlig for å støtte sivilsamfunnet i Ungarn, men også for å bidra til innovasjon innenfor næringsliv, energi og klima, og for å fremme minoriteters rettigheter, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Norge står for 95 prosent av EØS-midlene, som skal bidra til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa.

Uavhengig

I rammeavtalene som ble signert med Ungarn i desember i fjor, var det en klausul om at ingen programmer kunne godkjennes før det var funnet en operatør for pengene som skal gå til sivilsamfunnet.

– Det er et ufravikelig krav at fondet for sivilt samfunn skal forvaltes uavhengig av myndighetene. Dette har Ungarn akseptert, men de har ikke kunnet godta at den best kvalifiserte fondsoperatøren skal få oppdraget, sier Eriksen Søreide om hvorfor partene ikke ble enige.

15 mottakerland

Forhandlingene om bruken av de rundt 2,3 milliarder kronene som var satt av til Ungarn, har pågått siden 2016. Nå blir det altså ikke noe av de planlagte programmene. Over 100 millioner skulle gått til sivilsamfunnet for å styrke dette, støtte sårbare grupper og bidra til aktivt medborgerskap.

EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro – rundt 30 milliarder kroner i perioden 2014–2021 – og er fordelt på 15 mottakerland. I tillegg til Norge bidrar Island og Liechtenstein, som også er en del av EØS-avtalen med EU.

