Myanmars økonomi krymper med 18 prosent

Hovedårsakene er de omfattende urolighetene i kjølvannet av militærkuppet og gjenoppblomstringen av koronaviruset.

Det har vært kaotiske tilstander i Myanmar siden kuppet i februar. De militære gikk brutalt til verks mot de opposisjonelle, og over 900 mennesker er blitt drept i uroligheter etter kuppet, melder lokale grupper som nøye følger utviklingen.

En utbredt bølge av sivil ulydighet har lammet økonomien. Mange banker knaker i sammenføyningene, og myndighetene får ikke skrevet ut fakturaer eller innkrevd skatt.

Verdensbanken sier at Myanmar allerede var svekket av pandemien, men at de politiske hendelsene har styrket den nedadgående trenden. Anslaget er nå at økonomien vil krympe med hele 18 prosent ved utgangen av regnskapsåret i september.

Nedleggelser, streiker og internettbortfall har svekket likviditeten og hemmet banknæringen. Den lokale valutaen, kyat, har mistet 23 prosent av sin verdi overfor dollar.

Verdensbanken frykter at andelen av befolkningen som lever i fattigdom, vil dobles innen starten på 2022, sammenlignet med nivået i 2019.