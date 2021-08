USA mener drone angrep oljetanker utenfor Oman

Angrepet mot tankeren «Mercer Street», som har tilknytning til en israelsk milliardær, skal ha skjedd sent torsdag kveld nordøst for den omanske øya Marirah nord i Arabiahavet.

Fredag opplyste skipets operatør Zodiac Maritime at mannskapet igjen har kontroll over skipet. Det seiler til en trygg havn eskortert hangarskipet «Ronald Reagan» og destroyeren «Mitscher», opplyser den amerikanske marinen.

– Sprengstoffeksperter fra marinen er om bord for å sikre at der ikke er noen fare for mannskapet, og de er forberedt på å bidra i etterforskningen av angrepet. Innledende undersøkelser peker tydelig i retning av et dronelignende angrep, heter det i en uttalelse fra marinens femte flåte.

Israelske tjenestemenn anklager Iran for å stå bak, men har ikke lagt fram noen beviser. Iran har så langt ikke uttalt seg om angrepet.