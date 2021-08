Iran anklages for skipsangrep og trues med reaksjoner

To personer i besetningen, en brite og en rumener, ble drept da tankskipet Mercer Street ble angrepet utenfor Oman torsdag kveld. I helgen haglet beskyldningene mot Iran, som nekter for å ha stått bak angrepet mot skipet, som har tilknytning til en israelsk milliardær.

Etter at Israels statsminister Naftali Bennett pekte på Iran som ansvarlig, har utenriksministrene i Storbritannia og USA gjort det samme.

– Etter å ha gjennomgått all tilgjengelig informasjon, er vi sikre på at Iran sto bak dette angrepet. Vi jobber med våre partnere for å vurdere vårt neste skritt og konsulterer regjeringer i regionen for å finne et passende svar, sier USAs utenriksminister Antony Blinken.

Blinken legger til at USA raskt vil komme med en reaksjon.

Varsler koordinert reaksjon

Iranske myndigheter sa at anklagene var grunnløse da Israel først hevdet Iran hadde stått bak angrepet.

Storbritannias utenriksminister Dominic Raab sier derimot at Iran har begått et klart brudd på internasjonal lov. Raab sier at Storbritannia og landets allierte vil komme med en koordinert reaksjon.

– Det er ikke mulig å rettferdiggjøre et slikt angrep, sier Blinken.

Det har vært gjentatte angrep på kommersiell skipstrafikk i regionen de siste årene, men torsdagens angrep er det første med et bekreftet dødelig utfall.

Spenningen i regionen har økt siden atomavtalen med Iran gikk i vasken da Donald Trump trakk USA ut av den.

Drone

Israels statsminister Bennett rettet en trussel direkte mot iranerne da han så rett inn i kameraet under et regjeringsmøte og sa at Israel vet hvordan de skal reagere overfor Iran.