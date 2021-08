– Konkurransen mellom de største arabiske økonomiene er bare i startfasen

Striden om oljeproduksjonsnivå i juli frøs midlertidig OPECs evne til å legge planene for markedene. Det var ikke den første spenningen mellom de arabiske naboene og mangeårige nære allierte, og sannsynligvis ikke det siste. Dette sier eksperter som lenge har fulgt med på regionen, i følge CNBC.

– Det kommer garantert til å bli konkurranse mellom dem. Det som skjer her er at dette er de to største økonomiene i regionen, i den arabiske verden, og ettersom Saudi-Arabia ønsker å reformere økonomien, privatisere og så videre, vil det være konkurranse mellom dem, sier professor i statsvitenskap Abdulkhaleq Abdulla til CNBC.

Diplomatikrig mellom rikene

I februar kunngjorde Saudi-Arabia at regjeringen ville slutte å gjøre forretninger med alle internasjonale selskaper hvis regionale hovedkvarter ikke var basert i riket innen 2024. Dette tiltaket ble oppfattet som rettet mot Dubai, Midtøstens nåværende hovedkvarter.

UAE var først ute i Gulf-regionen til å inngå en normaliseringsavtale med Israel i fjor, mens Saudi-Arabia så langt har nektet å gjøre det samme. Saudi-Arabia har i mellomtiden jobbet med en foreløpig tilnærming til den rivaliserende sunnimakten Tyrkia, som Emiratene har betydelige spenninger med da Ankara støtter en islamistisk ideologi som emiratiske ledere ser på som en trussel.

– Det kan være en kontrollert og vennlig konkurranse, eller det kan gå ut av kontroll, og vi vil se at det intensiveres i månedene og årene som kommer. Vi er fortsatt i de fem første minuttene av konkurransen. Vi vet ikke hvordan det kommer til å utvikle seg, og det kan ha en viss innvirkning på de politiske spørsmålene som binder de to landene sammen, med noe politisk utspill, sier Abdulla til CNBC.