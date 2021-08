Sender krigsskip mot Kina

Tyskland sendte mandag et krigsskip til Sør-Kina-havet for første gang siden 2002, og sluttet seg dermed til andre vestlige nasjoner for å utvide sin militære tilstedeværelse i regionen midt i økende alarm over Kinas territorielle ambisjoner, ifølge Reuters.

Kina hevder at flere store deler av Sør-Kina-havet er deres, og landet har etablert flere militære utposter på kunstige øyer i områdene som inneholder flere fiske- og gassfelt.

Aksepterer ikke kravene

Den amerikanske marinen, i en demonstrasjon av makt mot de kinesiske territoriale kravene, gjennomfører regelmessige såkalte «navigasjonsfrihetsoperasjoner» der fartøyene deres passerer i nærheten av noen av de omstridte øyene, i tillegg til Taiwansundet. Kina på sin side setter seg imot de amerikanske oppdragene og sier at de ikke bidrar til å fremme hverken fred eller stabilitet.

Berlin har sagt at den tyske marinen vil holde seg til vanlige handelsruter i området. De har også gjort det klart at oppdraget tjener til å understreke at Tyskland ikke godtar Kinas territoriale krav.

Washington har satt å motarbeide Kina i sentrum for sin nasjonale sikkerhetspolitikk og søker å samle partnere mot det den amerikanske staten sier er Beijings stadig mer tvingende økonomiske og utenrikspolitikk, i følge Reuters.