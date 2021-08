Taliban blir stadig rikere - firedoblet inntektene på fire år

Tusenvis av mennesker forsøker desperat å komme seg ut av Afghanistan. Talibans raske overtakelse av Kabul har ført til panikk.

Overtakelsen hadde ikke vært mulig uten betydelige økonomiske muskler.

I 2016 rangerte Forbes Taliban som den femte rikeste terrororganisasjonen i verden, med en anslått årlig omsetning på rundt 400 millioner dollar, altså rundt 3,5 milliarder kroner. Det var ikke spesielt høyt da det samme år ble anslått at ISIS hadde en omsetning på nesten 2 milliarder dollar.

Fire år senere tyder mye på at Taliban har fått fart på inntektene.

Flere internasjonale medier siterte tidligere i år en hemmelig NATO-rapport. Denne var lekket via gravejournalister i Radio Free Europe/Radio Liberty.

I NATO-rapporten er det anslått at Taliban hadde 1,6 milliarder dollar i omsetning i et avvikende regnskapsår fra 2019 til 2020. Det tilsvarer 14 milliarder kroner og er en firedobling av pengene som går gjennom organisasjonen.

Veiavgift

Radio Free Europe/Radio Liberty refererte inntektene slik:

464 millioner dollar stammer fra gruvedrift, mens narkotikaomsetning utgjør nesten like mye, 416 millioner dollar. Afghanistan står for over 80 prosent av verdens produksjon av opium og mye av dette tilfaller Taliban. Betaling av beskyttelsespenger er en viktig inntektskilde og skal utgjøre 160 millioner. Kjører du på veier i områder som er kontrollert av Taliban må du betale for det. Og vil du drive butikk eller en annen liten virksomhet må du også betale «skatt» til organisasjonen, ifølge en blogg skrevet av Hanif Sufizada, som er ekspert på Afghanistan ved University of Nebraska.

Viktige inntektskilder er også donasjoner fra utlandet på 240 millioner. Egen eksportvirksomhet utgjør like mye. Til slutt kommer inntekter fra eiendom, som nå er kontrollert av Taliban, anslått til 80 millioner dollar.