Kina tillater tre barn som svar på demografisk krise

Fredag godkjente de kinesiske myndighetene lovforslaget som gjør det mulig for kinesere å få tre barn. Lovendringen kommer ettersom det blir stadig flere eldre kinesere, men færre i yrkesaktiv alder.

Ettbarnspolitikk

På 1980-tallet innførte Kina begrensninger for de fleste par om at man bare kunne få ett barn. Par som ikke overholdt loven ble truet med bøter eller kunne miste jobben. Guttebarn ble foretrukket, noe som førte til foreldre drepte jentebabyer og en massiv skjevfordeling i kjønnsbalansen, melder Associated Press.

Etter fallende fødselsrater lettet Kina i 2015 for første gang på reglene, og sa at man kunne få to barn. Frykten er at Kina skal bli gammelt før det blir velstående.

Kinas ettbarnspolitikk ble lenge ansett som en suksess, og skal ha forhindret 400 millioner ekstra fødsler i verdens mest folkerike land, som sparte landet for ressurser og bidro til økonomisk vekst.

Færre yrkesaktive

Det seneste tiåret har derimot antall yrkesaktive i Kina falt og befolkningen knapt vokset, skriver Associated Press. Fra 2010 til 2020 hadde Kina en befolkningsvekst på «bare» 72 millioner, til 1.411 milliarder mennesker. Kinesere over 60 utgjør 18,7 prosent av landets totale befolkning i 2020 – det er 5,44 prosentpoeng høyere enn i 2010. Samtidig falt befolkningen i yrkesaktiv alder til 63,3 prosent av totalen fra 70,1 prosent for et tiår siden.

Da de gikk over til tobarnsregelen for seks år siden førte dette til en midlertidig oppgang i antall fødsler, men oppgangen ble kortvarig og det totale antall fødsler fortsatte å falle.

Derfor vil myndighetene tillate tre barn, samtidig som de vil utvide foreldrepermisjon og ressurser til barnefamilier. Myndighetene etterlyser også nye tiltak innen finans, skatt, skole, bolig og sysselsetting for å lette byrden for familier.