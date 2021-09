Opphever alle coronarestriksjoner

– Epidemien er under kontroll, vi har rekordhøye vaksinasjonstall, sier Danmarks helseminister Magnus Heunicke i en pressemelding fredag.

Han viser til at regjeringen har lovet å ikke holde på tiltakene lenger enn det som er nødvendig.

– Der er vi nå. Men selv om vi akkurat nå er på et godt sted, er ikke pandemien over, sier Heunicke.

Avgjørelsen ble tatt etter et møte mellom Epidemikommissionen og helsemyndighetene.

Det vil imidlertid fortsatt være nødvendig å vise fram koronapass for å komme inn på arrangementer. Flere restriksjoner vil fjernes allerede 1. september, blant dem restriksjoner for nattklubber.

Heunicke sier imidlertid at regjeringen ikke vil nøle med å handle raskt hvis pandemien igjen truer viktige funksjoner i det danske samfunnet.

Danmark har fullvaksinert over nesten 80 prosent av befolkningen. Siden pandemien traff landet, har det blitt registrert over 300.000 smittetilfeller og over 2.500 koronarelaterte dødsfall.

(©NTB)