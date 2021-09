Kina vil opprette en ny noteringsplass, Beijing Stock Exchange. Det sier Kinas statsminister Xi Jinping torsdag, ifølge Reuters.

Børsen vil bli opprettet for å støtte «innovative mindre- og mellomstore selskaper», fremgår det.

Nyheten kommer etter flere måneder der kinesiske myndigheter har strammet grepet rundt gigantselskapene innenfor landegrensene. Jack Mas Alibaba og Pony Mas Tencent har fått føle Xi Jinpings jerngrep og aksjene har falt tungt.

Sistnevntes formue har falt 123 milliarder på bare ni måneder.

Den nye Beijing-børsen er nok et signal fra kinesiske myndigheter at de ikke ønsker monopollignende tilstander der noen få har makten, men at flere og mindre selskaper skal få muligheten til å nå gjennom nåløyet.

Reuters hadde i mars en artikkel hvor det fremgikk at Kina vurderte en etablering av børsen.