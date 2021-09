Indonesia avbryter avskogingsavtale med Norge

På grunn av manglende betaling har Indonesia avbrutt en mangeårig samarbeidsavtale med Norge for å redusere karbonutslipp fra avskoging, melder det indonesiske utenriksdepartementet fredag kveld.

Ifølge indoneserne bestemte de å si opp avtalen på grunn av «mangelen på konkrete fremskritt med gjennomføringen av forpliktelsene til Norge», etter at Indonesia selv hadde forpliktet seg til å kutte klimagassutslipp tilsvarende 11,2 millioner tonn CO2, skriver Reuters.

Vil fortsatt redusere utslipp

I 2019 kunngjorde den norske regjeringen at de ville gi 530 millioner kroner til Indonesia or å dempe avskoging under en FN-støttet skogbevaringsordning kjent som REDD+. Nå to år senere sier de indonesiske myndighetene at de har gjort sin del av avtalen, men at de mangler å se konkrete fremskritt i betalingen fra Norge.

– Beslutningen om å avslutte intensjonsavtalen vil på ingen måte påvirke den indonesiske regjeringens forpliktelse til å redusere klimagassutslipp, sier utenriksdepartementet til det sørasiatiske landet.

Indonesia er hjemsted for verdens tredje største regnskog, etter Brasil og Kongo. Når disse regnskogene brytes ned eller ødelegges, slippes store mengder CO2 ut i atmosfæren. Og Indonesia har vært blant verdens største syndere innen avskoging, skogbranner og ødeleggelse av torvmarker, selv om avskogingsraten har gått ned de seneste årene, melder Reuters.

I en pressmelding sier norske myndigheter at diskusjonene frem til fredagens oppsigelsesmelding var konstruktive og utvikler seg godt, innenfor rammene som er satt av de to landenes regulatoriske grenser. Fremover er Norges plan å fortsette å støtte Indonesias innsats for å bekjempe avskoging.