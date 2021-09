USAs forsvarssjef fryktet at Trump kunne starte krig

Etter stormingen av Kongressen 6. januar var general Milley også så rystet at han innkalte til et hemmelig møte i Pentagon der han ga ordre om at ingen skulle ta ordrer uten at han var involvert.

Det skriver Bob Woodward og Washington Post-journalisten Robert Costa i sin nye bok «Peril» om de siste månedene i Trumps presidentskap, ifølge CNN og Washington Post.

Han skriver at Milley var sikker på at Trump hadde gått over kanten mentalt etter valgtapet, der han opptrådte manisk, skrek til sine medarbeidere og diktet opp sin egen alternative virkelighet om endeløse konspirasjoner mot ham.

På det hemmelige møtet i Pentagon med USAs toppmilitære to dager etter stormingen av Kongressen gjennomgikk Milley prosedyrene for krigshandlinger, inkludert bruken av atomvåpen.

– Uansett hva noen sier, følger dere prosedyren. Og jeg er en del av prosedyren, sa han, ifølge boka. Så gikk han rundt bordet, så hver offiser i øyet og ba dem bekrefte at de forsto, noe han tok som en ed.

Ringte til Kina

Milley var så redd for at Trump kunne starte en krig mot Kina at han også tok direkte kontakt med sin kinesiske motpart, general Li Zuocheng, både før valget og etter angrepet på Kongressen.

Den første samtalen var etter at han hadde sett rapporter om at Kina trodde USA forberedte et angrep på grunn av øvelser i Sør-Kina-havet.

– General Li, jeg vil forsikre deg om at USAs regjering er stabil og at alt blir bra. Vi skal ikke angripe eller gjennomføre noen fysiske operasjoner mot dere, sa han.

«Peril», Woodwards tredje om Trump, er basert på 200 intervjuer med førstehåndsdeltakere og vitner, samt dokumenter, eposter, møtenotater og dagbøker, og den tegner et skremmende bilde av Trumps siste dager i Det hvite hus.