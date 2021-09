Donasjoner til amerikanske universiteter settes gjerne i arbeid gjennom legatfond som investerer i ulike verdipapirer. Hver høst rapporterer universitetene resultater for regnskapsåret som avsluttes 30. juni. I år kan flere universiteter rapportere om en heftig avkastning for sine legatfond.

Ifølge tall fra Wilshire Trust Universe Comparison Service ser utdanningsinstitusjonene sine beste resultater siden 1986, skriver Bloomberg.

Avisen trekker frem noen eksempler blant unviersitetene som allerede har rapportert:

Duke University, i delstaten Nord-Carolina hadde i regnskapsåret 2020-2021 en avkastning på 56 prosent, dermed hevet fondets verdi seg med 4,2 milliarder dollar til rekordhøye 12,7 milliarder dollar.

Washington University i St. Louis hadde en avkastning på 65 prosent, etter at den globale aksjeporteføljen steg 71,5 prosent, mens andre investeringer i blant annet gjeldsprodukter og venture capital steg 82 prosent.

Skolen skriver i rapporten at det hvert år har som mål å ta ut 4,5 til 5,5 prosent av legatfondets gjennomsnittsverdi over de seneste tre årene, for å finansiere undervisernes lønninger, og ulike akademiske tiltak.

USAs rikeste universitet, Harvard University, har ennå ikke lagt frem sine tall. Tidligere i høst, i kjølvannet av FNs klimarapport, kunne fondet melde at det ikke lenger var direkte investert i fossil energi, og at de heller ikke ville bli det i fremtiden. I stedet jobber fondet aktivt med å bygge en portefølje av grønne, bærekraftige investeringer.