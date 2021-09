Mandag raste børsene verden over som følge av at Kinas nest største entreprenør Evergrande står i fare for å misligholde sine låneforpliktelser. Den kinesiske giganten har over en årrekke påtatt seg en ekstrem gjeld, i kombinasjon med svak inntjening. Selskapet har i dag over 300 milliarder dollar, eller 2.500 milliarder kroner i gjeld.

I løpet av uken fikk selskapet imidlertid inngått en betalingsavtale som roet finansmarkedene. Nå blir det spennende å se om dette bare er en utsettelse av en konkurs som vil få fatale følger for Kinas økonomi, skriver Henrik Sommerfelt i CMC Markets søndag.

Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernardsen mener på sin side at en konkurs allerede i stor grad er priset inn.

Uavhengig av hvordan det til sist går med Evergrande vil styreleder Hui Ka Yan forbli en svært rik mann og beholde posisjonen som én av Kinas 100 rikeste.

Hui sitter på 10,2 milliarder aksjer i selskapet, noe som tilsvarer en eierandel på 77 prosent i selskapet som gikk på børs i Hong Kong i 2009. Kriserammede Evergrande har falt 80 prosent det seneste året, og Huis aksjer har dermed rast i verdi fra 20 milliarder til 3,5 milliarder dollar.

De 12 årene selskapet har vært notert er aksjonærene blitt tildelt generøse utbytter til tross for at selskapet har pådratt seg stor gjeld.

Ifølge en beregning Forbes har gjort har Hui en formue på 11,5 milliarder dollar, mesteparten av dette, 8 milliarder dollar skal stamme fra skattefrie utbytteutbetalinger

Det eneste året det foreløpig ikke er blitt utbetalt et utbytte er i 2016, da hadde Evergrande en gjeld på rett under 180 milliarder dollar.

De tre påfølgende årene har imidlertid vært de mest lukrative for hovedaksjonæren som i 2017, 2018 og 2019 fikk utdelt utbytter på 1,8 milliarder, 2,2 milliarder og 1 milliard dollar. I samme tidsrom økte gjelden med 107 milliarder til 286 milliarder dollar.

Det siste utbyttet som er utdelt, for 2020, var for Huis del på 239 millioner dollar.