Etiopia utviser FN-toppene som kjemper for å avverge sultkatastrofe

Blant de sju Etiopia vil kaste ut, er FNs fungerende nødhjelpskoordinator og sjefen for FNs barnefond Unicefs kontor i landet. Utenriksdepartementet oppgir ingen detaljer om deres påståtte innblanding i Etiopia.

«Skamplett»

– Vi går nå i dialog med regjeringen i Etiopia med den forventning at de aktuelle FN-ansatte vil få lov til å fortsette deres viktige arbeid, sier Guterres.

FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths kalte nylig krisen i Etiopia for en «skamplett på vår samvittighet», en formulering Psaki gjentok torsdag.

– Vi ber FNs sikkerhetsråd og verdenssamfunnet om å ta grep umiddelbart for å gjøre Etiopias regjering klar over følgende: Det å hindre humanitære operasjoner og å frata egne borgere det de trenger for å overleve, er uakseptabelt, sier Psaki.

Nesten tre måneder er gått siden FN advarte om at 400.000 mennesker i Tigray er rammet av sult. Siden er situasjonen bare forverret, for mesteparten av nødhjelpen ikke slipper inn. Samtidig har kampene mellom Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) og regjeringsstyrkene spredt seg til naboregioner.

Våkenetter

Snart et år er gått siden krigshandlingene i den etiopiske regionen brøt ut. Sultkatastrofen omtales som den verste verden har sett på ti år. Griffiths har hungersnøden som krevde rundt 1 million menneskeliv i Etiopia på 1980-tallet, friskt i minnet.

– Vi håper intenst at dette ikke skjer nå. Det er dette som holder folk våkne om nettene, bekymringene for hvorvidt det er det vi har i vente, sa Griffiths i et intervju med nyhetsbyrået AP denne uka.

FNs fungerende nødhjelpskoordinator for Etiopia sa nylig at lagrene med nødhjelp, kontanter og drivstoff enten er tomme eller i ferd med å gå tomme. Matlagrene ble tømt i slutten av august.

Ligner Somalia

Andelen underernærte i Tigray er nå over 22 prosent, omtrent det samme som i Somalia i 2011 på begynnelsen av hungersnøden der. En kvart million mennesker mistet den gang livet.

Krigen i Etiopia brøt ut i november i fjor omtrent samtidig med innhøstingen. FN spår at minst halvparten av den kommende avlingen vil svikte. Øyevitner har anklaget etiopiske regjeringsstyrker og deres allierte for å ha ødelagt eller plyndret matlagre.

Myndighetene i Addis Abeba har beskyldt hjelpearbeidere for å ha støttet soldatene i Tigray som kjemper mot Abiys regjering. Det avviser hjelpearbeiderne.

Sultedød

Etiopiske myndigheter og TPLF har anklaget hverandre for å ha ødelagt nødhjelpskolonner med kurs for Tigray.

I august stanset myndighetene nødhjelpsoperasjonene til Flyktninghjelpen og Leger Uten Grenser i Etiopia.

Samtidig har bare 10 prosent av den nødvendige nødhjelpen nådd fram til Tigray de siste ukene, ifølge Griffiths.

– Mangelen på mat betyr at folk vil begynne å dø.

Forrige uke rapporterte AP om de første sultdødsfallene siden regjeringens blokade av Tigray ble innført. Flere tusen mennesker er drept i krigen.