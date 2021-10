Britenes brexit-minister truer med å vrake avtalen med EU

På landsmøte til de konservative i Manchester hevdet Frost at brexitavtalen, som han forhandlet fram og som ble undertegnet av både Storbritannia og EU, undergraver freden i Nord-Irland.

Om det ikke blir gjort betydelige endringer i avtalen, sier han at han vil utløse artikkel 16, som åpner for at partene kan suspendere avtalen.

Frost har kommet med samme trussel før, uten at han har fulgt opp. Men skulle han bryte avtalen, ville det føre til at britenes allerede kjølige forhold til EU ville bli dypfrosset.

Problemet som skaper uro i forholdet, er handelsavtalen for Nord-Irland, som er den eneste delen av Storbritannia med en landegrense til EU, nemlig mot Irland.

For at fredagsavtalen i Nord-Irland ikke skal undergraves, må den grensa holdes åpen, og derfor ble det avtalt at Nord-Irland skulle forbli i EUs indre marked, og at toll- og grensekontroll må skje mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia.

Men dette har vært til stor irritasjon for Nord-Irlands unionister, som mener at tollkontrollen skaper byråkrati og svekker båndene mellom Nord-Irland og det øvrige Storbritannia.

