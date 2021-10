Libanon sier ja til IMF-forhandlinger

Libanons finansdepartement skriver i en uttalelse at landet vil gjenoppta diskusjonene med IMF så fort som mulig for å løse den økonomiske krisen.

Libaneserne har allerede nedsatt et forhandlingsutvalg, og IMF bekreftet mandag at de har mottatt et brev fra statsminister Najib Mikati. Tekniske diskusjoner er ventet å starte i løpet av få dager, opplyser en talskvinne for IMF i en epost til nyhetsbyrået DPA.

Libanon innledet forhandlinger med IMF i mai i et forsøk på å redde landet ut av den verste krisen siden slutten på borgerkrigen i 1990. Men som følge av manglende økonomiske reformer, kjørte samtalene seg fast.

Det libanesiske pundet har mistet over 90 prosent av sin verdi siden 2019, og ifølge en FN-rapport lever nå over 70 prosent av befolkningen under fattigdomsgrensen.

I mars 2020 unnlot Libanon å betale inn renter og avdrag på statsgjelden sin. Beløpet som forfalt, var på 1,2 milliarder dollar. Det var første gang noensinne at landet ikke oppfylte sine gjeldsforpliktelser.