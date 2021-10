Ingen vil ha «El Chapos» hus

Vinneren ble trukket for tre uker siden, og statslotterisjef Margarita Gonzalez ba tidligere i uka folk om å sjekke loddene de har kjøpt for å se om de har vunnet.

Huset ligger i byen Culiacán vest i Mexico, og var ett av sju hus, som alle er knyttet sammen med tunneler, som Guzman eide i byen.

Det var i et disse av husene narkobaronen tok seg gjennom en luke under et badekar og deretter ned i kloakken da han flyktet fra soldater som var sendt ut for å pågripe ham i 2014.

Guzman ledet Sinola-kartellet, et av Mexicos største, som smuglet hundrevis av tonn med kokain, metamfetamin, heroin og marihuana til USA, der han nå soner to livstidsdommer.

Mexicanske myndigheter har gjentatte ganger forsøkt å selge huset på auksjon, men har ikke funnet en kjøper.

Kun 39 prosent av de rundt 2 millioner loddene ble solgt. Halvparten av premiene ble gitt til lodd som ikke er solgt, og Guzmans tidligere hus gikk til lodd nummer 1.438.619.

(©NTB)