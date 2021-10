Oppdatert: Sky News melder at Amess er død av skadene etter knivstikkingen.

Amess ble angrepet mens han befant seg i Belfairs metodistkirke i Leigh-on-Sea for å møte velgere i valgkretsen sin, melder Sky News fredag ettermiddag.

Ifølge ubekreftede meldinger ble han stukket flere ganger av en mann som kom inn i lokalet. Amess, som er 69 år gammel, fikk behandling på stedet, og tilstanden hans er uklar.

Politiet i Essex melder på Twitter at en mann ble pågrepet like etter knivstikkingen, og at ingen flere personer er etterlyst.

– Vi kommer med mer informasjon når vi har det, skriver politiet.

Leigh-on-Sea er en liten by på den engelske østkysten.

Amess representerer valgdistriktet Southend West i Essex i Parlamentet, der han har sittet siden 1997. Hans kontor i London bekrefter at politiet og en ambulanse har rykket ut, men det har ingen andre opplysninger om hendelsen.