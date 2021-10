Fortsatt stor uenighet om Nord-Irland

Foreløpig må varer som flyttes mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia gjennom toll, som en del av avtalen som ble inngått før brexit for å unngå en mer omstridt grensekontroll mellom Nord-Irland, som er en del av Storbritannia, og EU -medlemmet Irland.

Men dette irriterer flere i Storbritannia, og unionister i Nord-Irland mener at tollkontrollen skaper unødvendig byråkrati og svekker båndene mellom Nord-Irland og det øvrige Storbritannia, skriver Reuters.

Storbritannia og EU er også uenige om hvordan de skal implementere toll- og sikkerhetskontroller. I tillegg til at Storbritannia er uenige i at EUs høyesterett skal dømme i tvisten.

Truer med artikkel 16

«Samtalene denne uken var konstruktive, og vi har hørt noen ting fra EU som vi kan jobbe med – men virkeligheten er at vi fortsatt er langt fra hverandre om de store problemene, spesielt når det kommer til styring», heter det i en uttalelse fra den britiske statsministeren Boris Johnsons kontor.

Videre skriver statsministerens kontor i pressmeldingen at hvorvidt de oppnår momentum snart, vil avgjøre om de kan komme i mål eller om de blir nødt til å bruke artikkel 16, som åpner for at partene kan suspendere avtalen.

Britene har tidligere truet med å bruke artikkel 16, uten å følge det opp. Men skulle de bryte avtalen, ville det føre til at britenes allerede kjølige forhold til EU ville bli dypfrosset.

Ifølge Reuters har EU kommet med forslag for å lette på varefortollingen, men vil ikke gå vekk fra at det er EU-domstolen som skal være den dømmende makt.