Samsung-arving dømt for misbruk av narkosemiddel

Han ble funnet skyldig i å ha tatt medikamentet gjentatte ganger ved en klinikk for plastisk kirurgi i Seoul, over en periode på flere år.

Propofol er et narkosemiddel med kort halveringstid, altså den tiden det tar for kroppen å halvere konsentrasjonen av stoffet. Det gjør at man kan dosere den fortløpende, justert mot puls og blodtrykk.

Bruk av dop blir som regel sett på som et mindre lovbrudd i Sør-Korea.

Jae-yong fikk en bot på 70 millioner won, rundt 500.000 norske kroner, av en domstol i Seoul. Det får trolig lite å si for milliardæren.

Han ble dømt for bestikkelser og underslag i januar i år, og har i en periode sittet fengslet.

