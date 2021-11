Historisk resolusjon kan gjøre Xi Jinping enda mektigere

Resolusjonen vil trolig også være en markering av hva som skiller Xi og forfatterne av de to andre resolusjonene. Mens Mao Zedong hjalp Kina til å reise seg, førte reformene til Deng Xiaoping til mer rikdom. Xi har på sin side prioritert å gjøre landet mektigere enn noen gang før.

Påvirker historiefortellingen

Den nye historiske resolusjonen er også ventet å gjøre Xi Jinpings tankegods til en offisiell del av Kinas nasjonale politikk. I tillegg vil den kunne oppjustere Xis status til samme nivå som Mao og Dengs.

Det betyr at Xis filosofi vil kunne bli brukt i Kommunistpartiets indoktrinering og påvirke framstillingen av Kinas historie og landets fortelling om seg selv.

I 2018 endret Kommunistpartiet grunnloven for at Xi kunne bli sittende i mer enn to perioder. Det er heller ikke utelukket at han blir sittende livet ut.

Både Mao og Deng greide å beholde sin politiske innflytelse til de døde.

Mens Mao i 1945 brukte resolusjonen til å bygge opp sin egen lederrolle ved å fastslå at kun revolusjonære fulgte «korrekte politiske linjer», satte Dengs resolusjon (1981) en ny tone i politikken. Der ble «det store spranget» og de økonomiske reformene framstilt som noe helt annet enn Maos kulturrevolusjon.

Begge hendelsene skapte store brudd i det kinesiske samfunnet.

Endringer på gang

De siste månedene har Kina fått mye oppmerksomhet som følge av den vaklende boligbyggegiganten Evergrande, som har havnet i en dyp gjeldskrise, samt energikrisen, som har påvirket landets industri.

Samtidig har dataspillbransjen fått merke den kinesiske ledelsens mulighet til å innføre sterke reguleringer på næringslivet. De kan nå bli straffet hvis de ikke sørger for at barn og unge kun har tilgang til dataspill en time om dagen.

En annen sektor som myndighetene har tatt et fastere grep om, er skolevesenet. Private selskaper som tilbyr ekstraundervisning på fritiden, skal ikke lenger kunne drive kommersielt. Reformen skal bidra til å gjøre skolevesenet mindre konkurransepreget, samt spare foreldre for store utgifter.

For i motsetning til før ønsker kinesiske myndigheter at familier skal få flere enn ett barn, gjerne to eller tre. Enn så lenge er det imidlertid mange familier som nøyer seg med ett barn, ettersom det er svært dyrt å betale for undervisning og aktiviteter som skal sikre barna en god framtid.

