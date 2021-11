Dansk drivstoff-gigant i retten for ulovlig salg til krigen i Syria

Datterselskapet Dan-Bunkering står i sentrum av saken. De er en del av konsernet United Shipping and Trading Company, som er blant verdens største innen levering av drivstoff fra skip.

Saken dreier seg om 33 handler fra 2015 til 2017, til en verdi av 648 millioner kroner. Kundene var de to selskapene Sovfracht og Maritime Assistance. Begge var generalagenter for den russiske flåten.

Skip fra det danske selskapet skal ha levert drivstoffet fra skip til skip. De tanket opp russiske fartøy i Middelhavet, hvorpå drivstoffet ble fraktet videre til Syria.

Nekter straffskyld

Både Bunker Holding, Dan-Bunkering og Demant nekter straffskyld. De sier de ikke visste at drivstoffet de solgte skulle til Syria, og hevder også at forbudet i EUs lovverk ikke omfatter fremmede lands regjeringer og militære.

Amerikanske myndigheter varslet imidlertid Danmark om bekymringer knyttet til drivstoffleveransene og at de muligens gikk til krigen i Syria allerede i slutten av 2016. Ervervsstyrelsen, et dansk direktorat for næringslivet, gikk samme år videre til Dan-Bunkering med bekymringen.

Likevel skal åtte handler ha blitt gjennomført i 2017, noe dansk Økokrim mener Bunker Holding og Bunker Holding-sjef Demant må ha kjent til.

Etterforskningen av saken har tatt svært lang tid og lå på is hos Fyns Politi i flere år, fram til Danmarks Radio brakte den fram i offentligheten i 2019.

«What the fuck»

Det er satt av 18 dager til saken, som går for retten i Odense. Tirsdag var åttende dag i rettssaken. Det var juridisk sjef Finn Hansen i Bunker Holdings tur til å forklare seg.

Tidligere Dan-Bunkering-direktør Henrik Zederkof sier han fikk sjokk da Erhvervsstyrelsen varslet om saken.

– Jeg tenkte «what the fuck», sa han i retten.

Han sier en jurist i moderselskapet Bunker Holding hadde gitt grønt lys for at handlene likevel kunne fortsette. Hansen, som internt underviste selskapets tradere i hvordan de sjekker sanksjoner når de gjør forretninger, forklarte at han ikke hadde mistanke om lovbrudd.

– Hvis jeg på noen måte hadde anelse om at disse handlene skulle ende i Syria, ville jeg ropt ut, sa han i sin forklaring.