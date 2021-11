Jerome Powell gjenvalgt som sentralbanksjef

Jerome Powell er gjenvalgt som sentralbanksjef for Federal Reserve i USA.

Det melder blant andre CNBC og Bloomberg.

President Joe Biden har besluttet at Powell får sin andre fireårsperiode som toppsjef for USAs sentralbank, ifølge Det hvite hus.

Guvernør Lael Brainard er foreslått som visesentralbanksjef. Brainard er styremedlem i sentralbanken og en favoritt blant Bidens egne partifeller.



– Vi kan ikke bare returnere til der vi var før pandemien. Vi må bygge økonomien bedre og jeg har full tiltro til at Powell og Dr. Brainards fokus på å holde inflasjonen lav, prisene stabile og å levere arbeid til alle, vil gjøre vår økonomi sterkere enn noen gang før, sier Biden i en uttalelse.

Gjenvalget vil føre til trygge rammer i usikkert lende økonomisk sett i et USA som sliter med raskest stigende inflasjon på flere tiår og etterfølgende av pandemien.

Det hvite hus har gitt Powell ros for å ha fått landet gjennom en krevende periode under og etter pandemien og gir ham samtidig i oppgave å beskytte innhentingen fra at inflasjonen løper løpsk.

Powell må godkjennes av Senatets bankkomité og senere av Senatet i plenum, noe man regner med at han vil bli.



Biden-tale om inflasjon

Etter at flere topper i Federal Reserve den seneste uken har dempet kommunikasjonen rundt at inflasjonspresset i USA er midlertidig, er det tirsdag Joe Bidens tur til å tale til finansmarkedene om utsiktene for dem amerikanske økonomien, skriver TDN Direkt.

Fredag uttalte stemmende medlem i FOMC, Richard Clarida, at Federal Reserve kan komme til å redusere sine aktivakjøp raskere enn det annonserte tempoet på 15 milliarder dollar i måneden i november og desember.

– Jeg ser nøye på dataene vi mottar fra nå og frem til desembermøtet, og det kan godt være hensiktsmessig å ha en diskusjon på møtet om raskere nedtrapping, sa Clarida.



Det er spesielt utsiktene for at inflasjonen i landet vil forbli høy over en lengre periode enn ventet som bekymrer markedsaktørene, etter at KPI-tallet for oktober la seg på sitt høyeste nivå siden 1991. Markedet priser en klar sannsynlighetsovervekt for renteheving i juli neste år, og to renteøkninger i løpet av andre halvår neste år, skriver Handelsbanken Capital Markets.

Tirsdag vil president Joe Biden holde en tale om utviklingen i den amerikanske økonomien, ifølge Bloomberg, og all kommunikasjon rundt inflasjon vil være av interesse for markedsaktørene.