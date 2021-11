Økonomisk krise – bes om å spare både mat og strøm

– Hver dag spør vi oss: Hvordan skal jeg klare å betale leia, hvordan skal jeg klare meg til slutten av måneden, hva kommer ting til å koste på supermarkedet i morgen, sier læreren Ayse Demirel til nyhetsbyrået AFP.

– Dette tenker vi på hele tiden, og det er veldig tungt, sier hun.

Den tyrkiske liraen stupte til rekordlave nivåer denne uka etter at president Recep Tayyip Erdogan holdt fast ved at rentekutt var nødvendig.

Siden begynnelsen av 2021 har den tyrkiske liraen tapt over en firedel av sin verdi. På tross av økt inflasjon har likevel Erdogan presset sentralbanken til rentekutt.

Liraen opplevde et fall tirsdag på hele 15 prosent før den hentet seg litt inn igjen. Det vil si at man fikk en dollar for 13,5 lira. Til sammenligning kostet en dollar 7,4 lira på begynnelsen av året – og 3,5 lira i 2017.

Uortodoks rentepolitikk

Erdogan er beryktet for sin uortodokse tro på at høye renter forårsaker inflasjon – i stedet for å virke dempende. Slik økonomer flest mener.

I vår fikk daværende sentralbanksjef Naci Agbal sparken, trolig på grunn av rentepolitikken. Han fikk sparken like etter en stor renteoppjustering på 2 prosentpoeng.

Nå har Tyrkias sentralbank bøyd av for presset fra Erdogan og kuttet renten for tredje måned på rad.

Sentralbanken kuttet styringsrenten fra 16 til 15 prosent til tross for stigende inflasjon og en raskt fallende valuta.

Mindre penger å rutte med

Befolkningen merker krisen på kroppen. Folks minimums netto månedslønn hadde en verdi på rundt 3.392 kroner i januar. Tirsdag sank verdien til ca. 2.000 kroner.

Erdogan forsvarte den gjeldende politikk i en tale til nasjonen mandag.

– Vi ser spillet som pågår om valuta, renter og prisøkninger … og vil vise vår vilje til å fortsette med vårt eget spill, sa han.

– Vi skal gå seirende ut av denne krigen som utkjempes for vår økonomisk uavhengighet – ved hjelp av Allah og vårt folk, la Erdogan til.

– Vis sparsomhet

Myndighetene har kommet med flere råd til befolkningen for å komme seg gjennom krisen. Nestleder i regjeringspartiet AKP, Zulfu Demirbag, ba like godt folk om å spise mindre av både kjøtt og grønt.

– Vi bør spise et halvt kilo kjøtt i måneden i stedet for én eller to kilo, uttalte Zulfu Demirbag fra regjeringspartiet AKP i en videomelding til velgerkretsen sin denne uka.

– Og vi kan kjøpe to tomater i stedet for å kjøpe to kilo, la han til.