Ja i Senatet til første lovforslag om å heve gjeldstaket

Senatet stemte 59–35 for tiltaket, og 10 republikanere støttet lovforslaget, melder nyhetsbyrået Reuters.

Lederne i Senatet har inngått en avtale som åpner for at Demokratene kan heve gjeldstaket på egen hånd og unngå at USA misligholder sin gjeld.

Representantenes hus stemte sent tirsdag kveld lokal tid for å vedta det som omtales som en éngangslov.

Avtalen tirsdag innebærer at Demokratene kan stemme gjennom heving av gjeldstaket uten stemmer fra Republikanerne. Dermed holder det med et enkelt flertall på 51 stemmer i Senatet.

Det forventes at president Joe Biden umiddelbart signere loven, noe som gjør at det andre lovforslaget kan vedtas i løpet av de kommende dagene.

Finansminister Janet Yellen har sagt at hennes departement har nok penger til å holde statsapparatet gående til 15. desember. Det ser nå ut til at Senatet klarer å heve gjeldstaket før fristen onsdag.

Det nåværende gjeldstaket er på 28.900 milliarder dollar.

