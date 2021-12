Flyktet til Hviterussland etter storming av Kongressen

En mann fra California som er siktet for å ha angrepet politiet ved Kongressen i Washington D.C. 6. januar i år, har flyktet fra USA og antas å ha søkt tilflukt i Hviterussland, kunngjorde amerikanske påtalemyndigheter fredag.

Evan Neumann, som mannen heter, er tiltalt for 14 punkter fra stormingen av Kongressen, blant annet skal han ha brukt en metallbarrikade som en rambukk. Ifølge Reuters blir Neumann sett i et videoopptak hvor han tok å seg en gassmaske mens han står nær politiet foran barrikader satt opp ved den ene inngangen til kongressbygningen.

– Villig til å dø

Ifølge dokumenter fra saken, fjerner Neumann senere gassmasken og roper til politiet: «Jeg er villig til å dø, er du?», før han fysisk overfaller flere politimenn og løper inn i dem ved å bruke en metallbarrikade som en rambukk.

Neumann har ennå ikke møtt til rettsaken, og ifølge påtalemyndighetene flyktet han fra USA 16. februar og antas å være i Hviterussland for øyeblikket, skriver Reuters.

Ifølge The Daily Beast ble Neumann omtalt på en hviterussisk statlig TV-spesial med tittelen «Goodbye, America», hvor han forteller om sin reise til det som kalles Europas siste diktatur. På programmet sa han også at an søkte politisk asyl i Hviterussland fordi USA, etter hans mening, ikke lenger er et land med lov og orden.

Over 220 personer er blitt siktet for stormingen av Kongressen den 6. januar, men Minsk-baserte Neumann antas å være den eneste internasjonale flyktningen som er siktet som en følge av stormingen.