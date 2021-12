Sanksjonene vil i så fall finne sted i samarbeid med Storbritannia og USA, varsler EU-lederne i uttalelsen, der de hinter om «massive konsekvenser» på linje med reaksjonene Russland ble møtt med etter annekteringen av Krim.

I uttalelsen som ble lagt fram natt til fredag, oppfordrer stats- og regjeringssjefene Russland til «å dempe spenningsnivået som er utløst av militær styrkeoppbygging langs landets grense til Ukraina, og aggressive retorikk». EU-lederne holder samtidig døren åpen for samtaler med Moskva.

Tysklands statsminister Olaf Scholz og Frankrikes president Emmanuel Macron understreker viktigheten av dialog. De ber om at det blåses nytt liv i Normandie-formatet, et samtaleforum mellom Ukraina, Russland, Frankrike og Tyskland.

– Dialog og politiske løsninger er den eneste veien, sa de to på en felles pressekonferanse.

Invasjonsfrykt

Scholz sa at det ikke vil bli noen enkel oppgave å engasjere seg politisk med Russland, og at det er viktig å gjøre det klart at enhver krenkelse av Europas grenser vil bli møtt med et svar.

Tidligere torsdag tok noen EU-ledere til orde for harde tiltak og til og med militærstøtte til Ukraina.

Russland har mellom 75.000 og 100.000 soldater på sin side av grensen mot Ukraina, ifølge Nato-kilder. Frykten går ut på at Moskva angivelig planlegger å gå inn i Donbass-regionen i Øst-Ukraina, der russiskvennlige separatister har vært til stede i flere år.

Russlands regjering avviser å ha noen intensjon om å gå inn i Ukraina, men er sterk motstander av Ukrainas planer om å bli medlem i Nato med tiden. Russland vil ha garantier for at Ukraina ikke blir medlem i Nato.

Splittelse

De 27 stats- og regjeringssjefene fra EU stiller seg samlet bak et avskrekkende budskap til Russland, men de er mer splittet i den nøyaktige strategien som bør brukes.

– Jeg tror vi må vurdere en lang rekke sanksjoner, sa Latvias statsminister Arturs Karins på starten av toppmøtet.

Karins sa også at han støtter direkte militærhjelp til Ukraina.