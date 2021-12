Ekstraordinære tiltak i Tyrkia – lira smalt opp

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan presenterte mandag kveld ekstraordinære tiltak for å styrke den tyrkiske liraen, inkludert et program for å beskytte sparepenger mot svingninger i den lokale valutaen, melder Bloomberg News.

På det meste var oppgangen i liraen mot amerikanske dollar på over 30 prosent. Fra å ha vært over 18 mot amerikanske dollar, handler en dollar nå rundt 13,5 mot valutaen.

Regjeringen vil begynne å kompensere for tap som innehavere av lira pådrar seg dersom valutafallet overstiger rentene i landets banker. De vil også tilby såkalte ikke-leverbare futures for å hjelpe eksportører med å redusere valutarisikoen som følge av den høye volatiliteten til valutaen.

Presidenten uttalte videre at landet «verken har intensjon eller behov for å bli borte fra den frie markedsøkonomien og valutaregimet».