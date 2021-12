Pengekrise gir Tyrkias opposisjon unik mulighet til å utfordre Erdogan

Det neste valget i Tyrkia skjer etter planen i juni 2023, men en opposisjon med ny vind i seilene forsøker å presse fram nyvalg allerede neste år.

Erdogan har sittet med makten i nesten 18 år og overlevde et kuppforsøk i 2016, men står nå overfor enorme økonomiske utfordringer idet folkets levestandard faller som følge av økende inflasjon og lirens kollaps.

Mandag 20. desember nådde liraen rekordlave 18,36 mot den amerikanske dollaren, hvilket innebar at den hadde tapt mer enn 60 prosent av sin verdi mot dollaren siden starten av året. Det drev mange tyrkere til å kjøpe utenlandsk valuta og gull for å ikke miste sparepengene sine.

Samme dag kunngjorde Erdogan at regjeringen vil dekke tapet til de som har sparepengene sine i lira dersom verditapet mot utenlandsk valuta er høyere enn bankenes innskuddsrenter. Det dro lira-verdien opp til 13 mot dollaren, men kritikere sier tiltaket ikke er bærekraftig ettersom det gjør statsbudsjettet enda mer sårbart for valutasvingninger.

Dette mener de kan føre til enda høyere inflasjon.

Uortodoks teori

Erdogan har også fått kritikk for sine uortodokse økonomiske teorier, som fører til at flere mister håpet om at han kan løse valutakrisen.

Den tyrkiske presidenten er motstander av høye renter og mener dette skaper mer inflasjon, stikk i strid med tradisjonell økonomisk teori som sier det stikk motsatte. Ifølge nyhetsbyrået AP er Erdogans teori fundert i islam.

Erdogans tidligere finansminister Ali Babacan leder nå opposisjonspartiet DEVA, og er blant de fremste kritikerne av presidentens økonomiske politikk. Eksperter mener kombinasjonen av valutakrise og en sterkere opposisjon, kan føre til at Erdogan for første gang på lenge blir reelt utfordret i neste valg.

– Økende priser og en svak tyrkisk lire, i kombinasjon med misnøye i folket rundt den omfattende korrupsjonen, er skadelig for regjeringen, sier Adeline Van Houtte, Europa-analytiker ved Economist Intelligence Unit.

– Enda mer kritisk er det at flere partier nå utfordrer Erdogan om konservative og sentrum-høyre-velgere, sier hun.

Omfattende protester

Lirens kraftige fall har ført til demonstrasjoner i Istanbul og hovedstaden Ankara. Demonstrantene klager på skyhøye priser på helt nødvendige varer og tjenester.

– Hver dag stiller vi oss selv disse spørsmålene: Hvordan skal jeg betale leien, hvordan skal jeg greie meg til slutten av måneden, hva er de nye prisene på supermarkedet i morgen, sier lærer Ayse Demirel i Ankara.

Kemal Kiliçdaroglu, lederen for det største opposisjonspartiet CHP, sier han vil gå i gang med offentlige demonstrasjoner med krav om nyvalg.

– Jo mer verdi liren mister, jo mer fornøyd er Erdogan fordi situasjonen tjener dollar-investorene, sa Kilicdaroglu for et par uker siden.

– Vi har en forpliktelse til å redde våre borgere ut av brannen. Jeg kommer med en oppfordring til Erdogans regjering: Dere har mistet deres evne til å styre. Ikke vær redde, og få fram valgurnene.

Taper tillit

Erdogan møtte Kilicdaroglu med en kald skulder.

– Er du sterk nok til å kreve nyvalg i dette landet? Nei, det er du ikke, sa han i kommentarer.

Trass i brusingen med fjærene har Erdogans tillit hos velgerne falt den siste tiden.

En undersøkelse fra Metropoll i september viste at kun 41 prosent av tyrkere er fornøyde med jobben Erdogan gjør, ned fra 52 prosents oppslutning i presidentvalget i 2018.