Videoen som ble lagt ut onsdag fremstiller Trump på golfbanen sin i Florida. I videoen blir han angrepet av en drone.

Klippet skal være del av en konkurranse for å markere årsdagen for likvideringen av den iranske generalen Qasem Soleimani 3. januar 2020. Han ble drept i et amerikansk droneangrep i Bagdad, på ordre fra Trump.

En lignende propagandaplakat som ble lagt ut i 2021 viser Trump på en golfbane og oppfordrer til hevn for drapet på Soleimani.

Tidligere denne måneden krevde Irans ultrakonservative president Ebrahim Raisi at Trump stilles for retten og drepes.

