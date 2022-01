Over en femtedel av Kina bruker den digitale valutaen

En av Kinas raskeste voksende apper er for øyeblikket en digital lommebok for Kinas digitale yuan, landets statlig styrte e-valuta, skriver Zou Lan, direktør i Kinas Sentralbank, ifølge TechCrunch.

Appen har ikke vært fritt tilgjengelig for alle kinesere; over de siste to årene har appen sakte blitt introdusert til de største byene i landet, der interesserte har kunnet melde seg opp for en mulighet til å benytte seg av appen. Nå, i starten av 2022, har appen blitt tilgjengelig for alle.

Til nå har omtrent 261 millioner kinesere lastet ned appen. Dette tilsvarer en femtedel av Kinas befolkning.

Likevel virker det ikke som at e-valutaen har rukket å bli brukernes foretrekkende betalingsløsning enda. Totalt har det blitt utført transaksjoner for en verdi på bare 87.5 milliarder yuan, eller omtrent 120 milliarder kroner, og av dette var cirka 70 milliarder kroner i løpet av det siste halvåret.

Til referanse ble det utført transaksjoner for 10 billioner yuan, eller nesten 14 billioner kroner, over den mest populære betalingsappen Alipay. Appen hadde i Juni 2020 over 700 millioner medlemmer, skriver CNBC.

Dette utgjør en vesentlig større aktivitet per bruker i Alipay fremfor Kinas e-valuta, da antall brukere har økt mye mer enn transaksjonsvolumet. Eksperter stusser på hvilke insentiver befolkningen har til å bytte over til e-valutaen, når de allerede har etablerte løsninger som Alipay, ifølge CNBC.

I september 2021 ble det kjent at Kina forbyr Bitcoin, grunnet sentralbankens negative syn på kryptovalutaen i forhold tl volatilitet, manglende fundamentale verdi, og potensiale for hvitvasking.

Den digitale yuan, eller E-CNY som den også kalles, er på mange måter lik kryptovalutaer som Bitcoin. Forskjellen er at kryptovalutaer er desentralisert, mens den digitale yuan styres aktivt av den kinesiske sentralbanken.