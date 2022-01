Etterforskes av amerikanske myndigheter

Alibaba har fått gjennomgå det siste året, og aksjekursen er ned nesten 50 prosent fra starten av 2021. Det er flere faktorer som kan forklare nedgangen i kursen, blant annet den potensielle avnoteringen fra New York-børsen, den svakere veksten i salgsinntekter, og risikoene knyttet til innblanding fra kinesiske myndigheter.

I dag faller aksjekursen cirka 2 prosent til under 126 Hong Kong dollar, etter at det ble kjent at Biden-administrasjonen ønsker å undersøke om Alibaba Cloud utgjør en trussel mot amerikansk sikkerhet, ifølge Reuters.

Formålet med etterforskningen er å finne ut av hvordan selskapet håndterer blant annet personopplysninger, og om kinesiske myndigheter har tilgang til denne informasjonen.



Alibaba har ikke kommentert saken, men har erkjent i sin siste årsrapport at de er klar over amerikanske selskaper potensielt kan få forbud mot å fortsette å gjøre forretning med Alibaba i framtiden.

Alibaba sin Cloud-avdeling er sett på som en av selskapets viktigste satsningsområder for fremtiden, og så en vekst på 50 prosent i salgsinntekter i 2020. Cloud-delen av selskapet har ikke rukket å vokse seg spesielt stor enda med under 500 millioner kroner i omsetning, men dersom selskapet blir erklært som en trussel for USA vil det kunne få store konsekvenser for selskapets rykte og framtidige vekstpotensial.