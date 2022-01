2022 kan bli et tøft år for teknologigigantene

Tirsdag annonserte Microsoft at de ønsker å gjøre oppkjøp av spillgiganten Activition for en sum på svimlende 70 milliarder dollar, eller omtrent 500 milliarder kroner.

Ikke lenge etter annonserer amerikanske myndigheter at de planlegger å stramme inn retningslinjene for fusjonering for å forhindre ulovlig sammenslåing av selskaper, skriver Reuters.

Formålet med innstramningene vil være å forhindre at de store teknologiselskapene forårsaker urimelige prisstigninger og lønnskutt. Antall søknader om fusjon har doblet seg fra 2020 til 2021.

Videre skrives det at Jonathan Kanter, leder av justisdepartementets antitrustavdeling, mener at myndighetene må «tenke nøye gjennom hvordan vi kan sikre at våre fusjonshåndhevelsesverktøy er egnet til formålet i den moderne økonomien», ifølge Reuters.

Vil forby målrettet reklame over nett

På tirsdag la demokratene frem et forslag om lovendring som i stor grad vil begrense forretningsmodellen til de store teknologiselskapene. Forslaget går ut på å begrense selskapenes muligheter til å benytte seg av målrettet reklame over internett.

«Forretningsmodellen for "overvåkingsannonsering" er basert på upassende innsamling og hamstring av personlige data for å muliggjøre annonsemålretting,» skriver kongressmedlem Anna Eshoo, ifølge The Verge.

All personlig data, slik som rase, kjønn og religion, samt kjøp av personlige data i databibliotek fra datameglere, vil bryte med den potensielle lovendringen.

«Denne skadelige praksisen gjør det mulig for nettplattformer å jage etter brukerengasjement til store kostnader for samfunnet vårt, og skaper desinformasjon, diskriminering, velgerundertrykkelse, personvernmisbruk og mye annet. Forretningsmodellen for overvåkingsannonsering er ødelagt,» skiver Eshoo.

Dersom forslaget går igjennom, vil alle brudd på den nye loven tillate individer å motta opp til 5.000 dollar, eller over omtrent 40.000 kroner, i erstatning fra selskaper som Facebook og Google.

Apple mener antitrustlovgivning svekker sikkerheten til brukerne

Teknologigiganten Apple mener at forslag til lovendringer som vurderes i senatet skaper dårligere sikkerhet for kundene. Dette sier Apple i et brev til kongressen på tirsdag, ifølge CNBC.

Apple har over de siste årene fått en del kritikk over sin App Store, plattformen som man bruker for å laste ned og installere apper på iPhone, der selskapet får 15 til 30 prosent av salgsinntektene.

Forslaget går ut på forby slike "lukkede markeder" som App Store, og betyr at brukerne potensielt begynne å installere apper som er nedlastet utenom App Store i fremtiden uten å betale provisjon til Apple.

Timothy Powderly, seniordirektør i Apple, skriver et brev til kongressen at «forslaget setter forbrukere i fare på grunn av den reelle risikoen for personvern- og sikkerhetsbrudd», ifølge CNBC.

Powderly begrunner denne uttalelsen med at dette vil redusere sikkerheten til Apples produkter, da brukerne vil i større grad være utsatt for virus og skadelige programvarer siden de ikke lengre er undersøkt av Apple.