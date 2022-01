Selv om hydrogenaksjer har prestert dårlig i 2021, mener JP Morgan at dette er et område som investorer skal sette pengene sine på, ifølge CNBC.

Jean-Xavier Hecker, analytiker i JP Morgan, nevner at 26 land har iverksatt strategier i forbindelse med overgangen til hydrogen, og analytikeren ser nå på dette som en god investeringsmulighet for investorer med et langsiktig perspektiv.

«Kostnadene for grønt hydrogen er fortsatt høye, men stordriftsfordeler og teknologiske fremskritt vil gjøre hydrogen økonomisk fornuftig innen 10-15 år,» skriver Hecker.

Til informasjon blir hydrogen produsert via å dele opp vannmolekyler til hydrogen og oksygen, kalt elektrolyse. Dersom energien som brukes er fornybar, ender man opp med grønt hydrogen. I dag produseres hydrogen hovedsakelig med fossilt brensel.

Tre aksjer for fremtiden

Hecker trekker frem tre selskaper innenfor hydrogen som sine favoritter. Den første er Hyzon Motors, en produsent av hydrogen-lastebiler. Kursmål på 10 dollar pr. aksje, eller 88 kroner. Dette tilsvarer en oppside på nesten 130 prosent.

Det neste selskapet som trekkes frem er Plug Power, en produsent av brenselceller for hydrogen, og spås av analytikeren å bli svært profitable i fremtiden. Banken tror dette markedet kan vokse seg til en størrelse på 200 milliarder dollar, eller omtrent 1.75 billioner kroner, og mener Plug Power kan bli en av lederne. Kursmålet er satt til 52 dollar pr. aksje, eller cirka 460 kroner, og tilsvarer en oppsiden på nesten 140 prosent.

Det siste selskapet som trekkes frem av Hecker er Bloom Energy, en annen produsent av brenselceller. Analytikeren nevner at selskapet har mange vekstdrivere, og tror at selskapets resultat vil vokse enormt etter som selskapet skalerer seg opp. Kursmålet er satt til 38 dollar pr. aksje, omtrent 335 kroner, og tilsvarer en oppside på nesten 130 prosent.