Forventer flere gigantoppkjøp av Microsoft i tiden fremover

På tirsdag skrev vi om at Microsoft nærmer seg avtale om å kjøpe Activision Blizzard, produsenten bak suksesspillserien Call of Duty, som i så fall vil være det største oppkjøpet som Microsoft noensinne har gjort. Oppkjøpet vil ha en investering i området 600 milliarder kroner, og vil ha en stor påvirkning på veksten i Microsofts spillvirksomhet.

Nå har investorer begynt å spekulere i hva selskapets neste oppkjøpskandidat kan være, og aksjene til flere av de store spillutviklerne har steget etter nyheten. Aksjen til Electronic Arts, skaperen av fotballspillet Fifa, steg 6 prosent etter nyheten, mens CD Project, skaperen av spill som The Witcher og Cyberpunk 2077, steg 12 prosent, ifølge CNBC.

– Content is king

«Content is king», skrev Bill Gates, grunnleggeren av Microsoft, i et essay fra 1996. Det er tydelig at selskapet fortsatt har den samme tankegangen den dag i dag, og kjøpet av Activition viser at selskapet aktivt prøver å forbedre tjenestetilbudet knyttet til deres spillplattform Xbox.

Visepresident i Forrester, Mike Proulx, skriver til CNBC at den potensielle avtalen mellom Microsoft og Activition viser at store selskaper har begynt å se potensialet innen gaming.

«Vi ser at selskaper i økende grad ser på gaming som en fremtidsrettet strategi», skriver Proulx.

Mchael Pachter, direktør i Wedbush, trekker frem Ubisoft og Electronic Arts som to realistiske oppkjøpkandidater for Microsoft.

Strengere reguleringer rundt oppkjøp

Amerikanske myndigheter er derimot bekymret for økningen i antall oppkjøp de siste årene, og annonserte på tirsdag at de ønsker å stramme inn retningslinjene for fusjonering av selskaper.

Antall søknader om oppkjøp har doblet seg fra 2020 til 2021, og nå ønsker myndighetene å sette en brems på dette for å bevare frikonkurranse i markedet.

«Myndighetene må tenke nøye gjennom hvordan vi kan sikre at våre fusjonshåndhevelsesverktøy er egnet til formålet i den moderne økonomien», skrev Jonathan Kanter, leder av justisdepartementets antitrustavdeling.