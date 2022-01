Nato-land evakuerer ambassader og trapper opp tilstedeværelsen i Ukraina

Danmark, Spania, Nederland og Frankrike sender alle soldater, skip og fly til østeuropeiske land og havområder. Nye skip utplasseres i Østersjøen og Svartehavet, mens soldater og fly kommer til Litauen, Romania og Bulgaria. USA vurderer også å sende ekstra styrker til Øst-Europa.

Soldatene og utstyret blir sendt for å møte en styrkeoppbygging fra Russland, som har utplassert drøyt 100.000 soldater og pansrede kjøretøyer langs grensa med Ukraina, tross at Kreml insisterer på at det ikke er snakk om en invasjon. I tillegg holder Russland flere marineøvelser, og Irland protesterte mandag mot øvelser i sin økonomiske sone.

Diplomater sendes hjem

Imens har USA og Storbritannia beordret familiene til ambassadeansatte å forlate Ukraina. Storbritannia evakuerer også en rekke av de ansatte. Både Ukraina og EU mener det er et forhastet grep.

Samtidig fortsetter både diplomatiet og ordkrigen. Kreml mener Nato øker spenningen i regionen, og påstår samtidig at Ukraina trolig vil gå på offensiven mot opprørerne øst i landet. EU fordømmer på sin side Russland og advarer om massive sanksjoner dersom de går til angrep.

– Rådet fordømmer Russlands fortsatt aggressive handlinger og trusler mot Ukraina. Prat om «interessesfærer» har ingen plass i det 21. århundret, heter det i en felles uttalelse fra EU-landenes utenriksministermøte i Brussel mandag.

Vanskelig sanksjonspakke

USAs utenriksminister Antony Blinken deltar i møtet per telefon. Blinken skal fortelle om samtalene han hadde fredag med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Partene ble enige om å jobbe for å senke spenningsnivået, selv om de ikke gjorde noen gjennombrudd.

Både EU og USA ønsker å bli enige om en sanksjonspakke dersom Russland trapper opp situasjonen ytterligere. Men det er særlig vanskelig å komme fram til enighet innad i EU, der medlemslandene har vidt forskjellige forhold til Russland. Mange er dessuten avhengige av russisk olje og gass.

Et av virkemidlene som kan benyttes er å ekskludere Russland fra det internasjonale betalingssystemet Swift, men dette er Tyskland skeptiske til.

For å bistå Ukraina lovet EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen mandag en ny økonomisk bistandspakke på 1,2 milliarder euro.

NTB