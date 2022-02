General Motors investerer 60 mrd. kroner i ny elbilfabrikk

Tirsdag ettermiddag meldte General Motors at de skal investere 6,6 milliarder dollar, omtrent 60 milliarder kroner, i et nytt fabrikkanlegg for elbilbatterier i Michigan, skriver CNBC.

Selskapet har ambisjoner om å bli Nord-Amerikas største elbilprodusent innen 2025, og har tidligere fastsatt et mål om å investere 35 milliarder dollar, eller omtrent 315 milliarder kroner, i elbilproduksjon frem til da.

Det er derimot en lang vei å gå før de tar igjen førsteplassen, Tesla, som i fjor solgte cirka 936.000 elbiler globalt. General Motors endte opp på tredjeplass med under 25.000 biler solgt, og Ford på andreplass med 27.000.

Mary Barra, adm. direktør i General Motors, er likevel skråsikker på selskapets fremtid.

«Vi vil ha produktene, battericellekapasiteten og kjøretøymonteringskapasiteten til å være EV-lederen innen midten av dette tiåret,» skriver hun i meldingen.