China Unicom, en av Kinas største mobiloperatører, har blitt satt på svartelisten etter en enstemmig avstemning av det amerikanske forvaltningsorganet Federal Communications Commission (FCC). Grunnen skal være bekymringer rundt nasjonal sikkerhet etter mistanker om spionasje, skriver BBC.

«Det har vært økende bevis - og med det en økende bekymring - for at kinesiske statseide telefonoperatører utgjør en reell trussel mot sikkerheten til våre telekommunikasjonsnettverk», skriver styrelederen for FCC, Jessica Rosenworcel.



China Unicom kommenterte til BBC at selskapet «overholder relevante amerikanske lover og forskrifter, og har tilbudt telekommunikasjonstjenester som en pålitelig partner ovenfor sine kunder de siste to tiårene».

Går hardt ut mot kinesiske selskaper

Dette er ikke den første kinesiske mobiloperatøren som har hatt problemer med amerikanske myndigheter; China Telecom, den største mobiloperatøren i Kina, fikk i oktober tilbaketrukket sin lisens til å drive mobiltjenester i USA. Dette ble begrunnet med at kinesiske myndigheter potensielt kunne få tilgang til, forstyrre og feilrute amerikansk kommunikasjon.

I november fikk også store kinesiske teknologiselskaper som Huawei og ZTE en smell etter at Joe Biden signerte en ny lov som forhindrer slike selskaper å kunne brukes på det amerikanske telenettverket, etter mistanker om at selskapene samarbeider med det kinesiske militæret.

Zhao Lijian, talsperson ved Kinas utenriksdepartement, kom i juni med kommentarer om amerikanske myndigheters tiltak mot kinesiske selskaper over de siste årene: «USA, uten bevis, misbruker fortsatt nasjonal sikkerhet og statsmakt for å undertrykke kinesiske selskaper».