Caterpillar øker inntjeningen med 175 prosent

Det amerikanske bygg- og anleggsselskapet Caterpillar publiserte fredag sin presentasjon for fjerde kvartal 2021, og leverer over forventning både når det gjelder omsetning og justert inntjening pr. aksje, ifølge data fra FactSet gjengitt av Marketwatch.

«Jeg er stolt av at vårt globale team fortsatt viser motstandskraft i det har vært et utfordrende og dynamisk driftsmiljø. Vi leverte justerte driftsmarginer og ME&T-frie kontantstrømmer i samsvar med våre langsiktige mål som ble etablert under vår kapitalmarkedsdag i 2019» skriver styreleder og adm. direktør i Caterpillar, Jim Umpleby, i pressemeldingen.

Kraftig hopp

Omsetningen i fjerde kvartal endte på 13,8 milliarder dollar, tilsvarende en økning på 22 prosent fra fjerde kvartal i 2020.

Ifølge FactSet ventet analytikerkorpset en topplinje på 13,2 milliarder dollar. Justert inntjening pr. aksje økte fra 2,12 til 2,69 dollar, noe som er langt over konsensus på 2,26 dollar.

Inntjeningen pr. aksje økte til 3,91 dollar fra 1,42 dollar i 2020, tilsvarende en økning på hele 175 prosent.

Ifølge data fra Yahoo Finance er aksjekursen ned 1 prosent til 210 dollar pr. aksje før åpning etter publisering av rapporten.