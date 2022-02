Statistikksjef fikk sparken etter høye inflasjonstall

Den avsatte byråsjefen Sait Erdal Dincer havnet i hardt vær etter at statistikkbyrået la fram data tidligere denne måneden som viste at den årlige inflasjonen i Tyrkia i fjor nådde 36,1 prosent, det høyeste nivået på 19 år.

Opposisjonen i landet kritiserte byrået for å ha lagt fram det den mener var underrapportert. Opposisjonen mener den reelle økningen i levekostnadene var minst dobbelt så høy.

USAs sentralbanksjef Jerome Powell holdt på tirsdagens høring i Senatet fast ved sin mer haukete retorikk.

Erdogan kritiserte på sin side byrået for å ha publisert data som han mener var en overdrivelse av omfanget av Tyrkias skadelidende økonomi.

Erdogan har utnevnt Erhan Cetinkaya, tidligere nestleder i landets kredittilsyn, men har ikke gitt noen begrunnelse for utnevnelsen.

Presidenten har også utnevnt ny justisminister. Tidligere visestatsminister Bekir Bozdag erstatter partiveteranen Abdulhamit Gül.

– Jeg har trukket meg fra mine plikter som justisminister, en rolle jeg har tjent siden 19. juli 2017, skriver Gül på Twitter.

– Jeg ønsker å gi uttrykk for takknemlighet for at min anmodning er blitt godkjent, skriver han videre, uten å gi ytterligere forklaringer.

NTB