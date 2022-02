– Vi sender dette brevet til den amerikanske siden i dag, sa Lavrov på en pressekonferanse sammen med Italias utenriksminister Luigi Di Maio torsdag formiddag.

Lavrov understreker at det russiske svaret vil bli offentliggjort, og at det er helt essensielt at sivilsamfunnet i begge land kjenner til innholdet i svaret.

Russland nekter for at de har planer om å invadere Ukraina, slik Vesten den siste tiden har fryktet, men i desember framla de omfattende sikkerhetskrav til USA og NATO.

Blant kravene var at Ukraina og andre land langs Russlands grense ikke måtte bli medlem av NATO, og at NATOs og USAs styrker måtte trekkes ut av land i den tidligere sovjetiske interessesonen som grenser til Russland.

Rom for fremgang

I det skriftlige svaret USA sendte til Russland, ble flere av kravene avvist, men USA foreslo å drøfte andre tiltak for våpenkontroll og sikkerhet i Europa.

Russland har sagt at de ikke var fornøyd med USAs svar, men understreket samtidig at det var rom for framgang på enkelte områder.

Russland har denne uka kunngjort at de har trukket tilbake noen av styrkene fra Ukrainas grenser, men vestlige ledere sier det ikke er noe konkret som tyder på at det er riktig.

– Tilbaketrekning tar tid

Videre understreker russiske myndigheter at det vil ta tid å trekke tilbake styrkene som er utplassert nær Ukraina.

– Dette er en prosess som vil ta litt tid, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov. Beskjeden kommer etter at russiske uttalelser om at de vil trekke sine styrker tilbake, har blitt møtt med skepsis fra ukrainsk hold.

Russiske militærøvelser og styrkeoppbygging nær grensen mot Ukraina har skapt frykt for en invasjon.

