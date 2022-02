– Vi samler fortsatt detaljene, sa Austin på pressetreffet i Brussel.

– Men vi har sagt over tid at russerne kan gjøre noe slikt for å rettferdiggjøre en militær konflikt. Så dette er noe vi vil følge nøye med på.

Han avfeide samtidig uttalelsene fra russisk side om at noen av styrkene nå trekkes tilbake.

– Vi ser ikke det, sa Austin.

Tvert imot fortsetter Russland ifølge Austin å sende flere soldater til grensa, der det ifølge USAs anslag allerede er oppmarsjert en styrke på mer enn 150.000.

Styrkeoppbyggingen skal ha fortsatt de siste dagene.

– Vi ser at noen av disse soldatene beveger seg nærmere grensa. Vi ser at de fly inn flere kampfly og støttefly. Vi ser dem øke beredskapen i Svartehavet. Vi ser til og med at de øker blodlagrene sine.

Austin påpekte at han selv har fortid som soldat.

– Og jeg vet av personlig erfaring at man ikke gjør slike ting helt uten grunn – iallfall ikke hvis man planlegger å dra hjem.

Venter på russisk svar

Russland har tidligere fremmet en rekke skriftlige krav til USA og NATO, blant annet om at Ukraina aldri må bli NATO-medlem. USA avviste flere av kravene i sitt skriftlige svar til Russland, men foreslo å drøfte andre tiltak for våpenkontroll og sikkerhet i Europa.

Torsdag formiddag varslet den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov at svaret fra Russland sendes til amerikanerne samme dag. Han understreket at det russiske svaret vil bli offentliggjort.

USA bekrefter nå at svaret er mottatt.

Ifølge Stoltenberg har ikke NATO mottatt noe svar fra Russland ennå.

– Vi venter på svaret. Vi har fremdeles ikke mottatt noe svar, sa han.

