USA president Joe Biden sier sannsynligheten for en russisk invasjon av Ukraina er «svært høy». melder Bloomberg News torsdag.

Biden sier videre at det er grunn til å tro at Russland er engasjert i «falsk flagg»-aksjoner og at han ikke har noen planer om å ringe Russlands president Vladimir Putin.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg var inne på det samme da han møtte pressen i etterkant av NATOs forsvarsministermøte i Brussel torsdag.

– Vi vet også at russiske etterretningsoffiserer jobber i Ukraina, de er i Donbass. Vi har sett forsøk på å iscenesette påskudd, falskt flagg-operasjoner, som en unnskyldning for å invadere Ukraina. Dette er bekymringsfullt, sa Stoltenberg ifølge NTB.

(TDN Direkt)