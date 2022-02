Ukraina-situasjonen kaster skygge over gasstoppmøte i Qatar

De elleve medlemslandene av Forumet for gasseksporterende land (GECF) startet toppmøtet med samtaler mellom eksperter søndag. Mandag blir det samtaler på ministernivå, og stats- og regjeringssjefene møtes på tirsdag.

Medlemslandene inkluderer Russland, Qatar, Iran, Libya, Algerie og Nigeria, som til sammen står for mer enn 70 prosent av verdens oppdagede gassreservoarer. Russlands president Vladimir Putin er invitert, men det er ikke ventet at han vil delta på møtet.

Trolig vil samtalene dreie seg om hvordan gassproduksjonen kan økes, da etterspørselen er høy og frykten for en russisk invasjon av Ukraina har sendt prisene opp til det dobbelte av nivået sent i 2020. Russland står for 40 prosent av gassforsyningene til det europeiske markedet.

