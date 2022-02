Moskva-børsen stupte – falt 12,3 prosent

Moskvas RTS-indeks stupte hele 12,3 prosent mandag ettermiddag. Indeksen er satt sammen av Russlands 50 største selskaper.

– Bruken av Ukraina som et instrument for konfrontasjon med landet vårt, utgjør en alvorlig og svært stor trussel mot oss, sa Vladimir Putin da han på kort varsel sammenkalte det russiske sikkerhetsrådet mandag ettermiddag.

Han understreket samtidig at Moskvas fremste prioritet «ikke er konfrontasjon, men sikkerhet».

Mandag kalte den russiske presidenten til et møte for å diskutere Dumaens forslag om å anerkjenne de separatistkontrollerte områdene i Øst-Ukraina som uavhengige.

Ifølge Putin blir forslaget fra Dumaen om å anerkjenne Donetsk og Luhansk som uavhengige, nå vurdert i Kreml. De to utbryterregionene har siden 2014 vært kontrollert av russiskstøttede separatister, som har ligget i krig med ukrainske regjeringsstyrker.

Verken Ukraina eller NATO merker noe til tilbaketrekningen russerne hevder de har igangsatt. NATO mener det motsatte er tilfellet.

Nytt møte

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier at han skal ha et nytt møte med USAs utenriksminister Antony Blinken i Genève torsdag.

I en telefonsamtale søndag ettermiddag skal Frankrikes president Emmanuel Macron og Russlands president Vladimir Putin ha blitt enige om å fortsette forsøk på å løse Ukraina-krisen. Et toppmøte mellom Putin og USAs president Joe Biden ble antydet.

Muligheten for et slikt toppmøte antas å bli et tema for de planlagte samtalene mellom Lavrov og Blinken.

Sanksjoner

Vesten vil trolig innføre store økonomiske sanksjoner mot Russland dersom en krig i Øst-Europa blir et faktum.

– En russisk militæraksjon mot Ukraina vil utløse sanksjoner som vil gjøre det umulig for Moskva å få adgang til de store kapitalmarkedene i London, sa Boris Johnson lørdag.



– Det vil medføre år med sanksjoner mot Russland, legger han til.

Johnson kom med uttalelsen i München lørdag, der den årlige sikkerhetskonferansen pågår denne helgen.

Russland har avvist at de har planer om å invadere Ukraina. Men Vesten med Nato i spissen setter ikke sin lit til det.