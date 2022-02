Dette er Ukraina-krisen: Drømmen om et imperium, opprørere som endret seg og stormaktsspill

– Det er og var en konflikt også før 2014, men den hadde ikke potensial i seg til å bli voldelig. Så Russland har ikke funnet opp motsetningene i Ukraina, men Russland var med på å gjøre dem voldelige, slår han fast.

Hvem er egentlig opprørerne i øst?

Opprørerne i Øst-Ukraina omtales gjerne som prorussiske opprørere. Det er en sannhet med modifikasjoner, mener Bukkvoll.

– Det som har kommet lite fram, er at den første delen av opprøret i Donbas var et like mye sosialt og geopolitisk opprør. Flere av krigsherrene som sloss mot Kyiv, hadde egentlig mer sosial agenda med antikorrupsjon og lignende, sier Bukkvoll.

FFI-forskeren sier at dette har endret seg over tid.

– Flere av disse krigsherrene som ledet opprøret til å begynne med, er likvidert. Vi vet ikke hvem som tok livet av dem, men representanter og folk som har vært med i opprøret selv, mistenker at det var russiske spesialstyrker som sto bak det, for å fjerne den sosiale agendaen og sikre et opprør som var mer kontrollerbart for Russland, sier han.

At Russland har bidratt med støtte til opprørerne i Øst-Ukraina, noe Putin ofte har nektet for, mener Bukkvoll vi kan slå fast.

– Det kan vi være ganske sikre på. Det er ikke noen annen plass de kunne ha fått støtten fra. Det er ikke noen våpenindustri der som gjør at de kunne laget disse våpnene selv, sier forskeren.

Han viser også til bøker som er skrevet av opprørere og det faktum at det i den første Minsk-avtalen står at Tornado-artilleri skal trekkes tilbake fra frontlinjen. Det eneste landet som har slikt artilleri, er Russland. Russerne skrev under på Minsk-avtalen.

Hvorfor blandes stormaktene seg inn?

Konflikten i Ukraina er ifølge Bukkvoll altså sterkt påvirket av Russland. Men også Vesten, Nato og USA er blitt innblandet.

Det er ikke særlig med ressurser som er tilgjengelige for Russland hvis de erobrer Øst-Ukraina. Det er blitt nevnt at mer arbeidskraft er en mulig faktor, men Bukkvoll sier at ukrainere allerede jobber i Russland i hopetall uten problemer og anser ikke det som en viktig faktor.

For Russland er det i tillegg til det historiske perspektivet mulig å se kontroll over Ukraina som en buffer mot Nato-landene i vest. Men hvorfor blir Vesten innblandet?

– Jeg tror i hovedsak, iallfall for oss i Norge, at det er prinsippet. Land skal ha rett til å velge sin utenrikspolitiske kurs, sier Bukkvoll.

– Russland fremstiller dette som at USA ønsker konflikt, men USA ønsker egentlig å konsentrere seg om Kina, så for USA tror jeg dette er en veldig lite velkommen utvikling, sier han.

