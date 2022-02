EU varsler sanksjoner i ettermiddag

– Vårt svar kommer selvsagt i form av sanksjoner. Hvor kraftige disse blir, skal ministrene bestemme. Jeg er trygg på at det blir en enstemmig avgjørelse, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell tirsdag morgen til journalister i Paris.

Hvilke sanksjoner Russland vil bli ilagt, skal avgjøres på et hastemøte mellom EUs utenriksministre i Paris senere tirsdag. De fleste utenriksministrene er allerede til stede i den franske hovedstaden for å delta på et internasjonalt ministermøte.

Borrell bekrefter at sanksjonene kommer i løpet av tirsdag ettermiddag, men oppgir ikke noe konkret tidspunkt.

En diplomatkilde opplyser til Politico at hastemøtet begynner klokken 16.

Ifølge Borrell ble det laget et utkast til sanksjoner mot Russland tidlig mandag morgen, men han vil ikke gå inn på detaljer om hva utkastet inneholder.

Mandag kveld ble det klart at Putin anerkjenner utbryterregionene i Øst-Ukraina som egne stater, og at han beordret det Russland omtaler som fredsbevarende styrker, inn i området.

Vesten har unisont fordømt dette, og både USA og EU har varslet at de har omfattende sanksjoner klare mot Russland.

Borrell vil ikke kalle det som nå skjer en «fullskala invasjon».

– Russiske styrker har gått inn i Donbas. Vi anser Donbas som del av Ukraina. Jeg vil ikke kalle det en fullskala invasjon, men russiske styrker er på ukrainsk jord, sa Borrell til pressen i Paris.

Storbritannias statsminister Boris Johnson sier på sin side at Russland virker fast bestemt på en «full invasjon», og Johnson varsler umiddelbare sanksjoner mot Russland.

NTB