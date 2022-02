Putin invaderer Ukraina

Det fremgår ikke umiddelbart hva slags fly som skal være skutt ned.

Videre opplyser ukrainske myndigheter at russiske rapporter om en militær landgangsoperasjon i den ukrainske havnebyen Odesa, er falsk, ifølge internasjonale medier.

Fordømmes

I en kommentar kort etter at Russlands president Vladimir Putin kunngjorde en militæroperasjon inn i Ukraina, advarte Biden mot at et slikt angrep vil føre til et «katastrofalt tap av liv».

Han kaller angrepet uprovosert og grunnløst.

Biden varslet at han torsdag skal tale til det amerikanske folk, og at han da vil snakke om konsekvensene angrepet vil få for Russland.

– I menneskehetens navn, hent soldatene hjem til Russland, sa Antonio Guterres henvendt til den russiske presidenten etter et hastemøte i FNs sikkerhetsråd, ifølge NTB.

Helt til det siste forsøkte han å få Putin fra å gjennomføre angrepet.

– Konsekvensene av en krig vil være ødeleggende for Ukraina og får vidtrekkende følger for verdensøkonomien, legger FN-sjefen til.

Han sier nattens møte er den tristeste stunden i løpet av hans tid som generalsekretær. Guterres har ledet FN siden 2017.

Svar på trusler

Meldingene om invasjon og eksplosjoner kommer etter at Putin natt til torsdag kunngjorde at han har igangsatt en militæroperasjon inn i Ukraina som svar på «trusler» fra Ukraina, ifølge NTB.

Ukraina stengte luftrommet for sivile fly, og både passasjerer og flyplasspersonale ble evakuert fra flyplassen utenfor Kyiv, der noen vitner meldte at de hadde hørt artilleriild, ifølge departementet for infrastruktur.

Fra forskjellige kilder meldes det om eksplosjoner i Kyiv, Kharkiv, Odesa, Mariupol og langs frontlinjen i Øst.-Ukraina, og at militære fasiliteter er rammet av rakettangrep også i Kyiv.

Fire eksplosjoner er også hørt i Kramatorsk, en by på frontlinjen som fungerer som Ukrainas militære hovedstad i Øst-Ukraina.