Ukrainas ambassadør kom med et følelsesladd utfall mot sin russiske motpart i natt.

– Du burde legge ned embetet ditt. Ring Putin og Lavrov og be dem stoppe aggresjonen, sa Sergiy Kyslytsya, som er Ukrainas utsending til FN.

Han henviste til den russiske presidenten og utenriksministeren.

– Jeg ønsker velkommen beslutningen fra visse medlemmer av dette rådet som ønsker å møtes for å diskutere situasjonen. De kommer til å fordømme aggresjonen som dere utsetter mitt folk for. Det er ingen skjærsild for krigsforbrytere. De går rett til helvete.